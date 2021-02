Covid | come prenotare il vaccino

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si comincia, a rilento, con la fase 2 – o l’ultima parte della fase 1, se vogliamo – della campagna vaccinale. Quella che dovrà coprire i quasi 4,5 milioni di grandi anziani, gli ultraottantenni, la fascia più fragile e con il tasso di letalità da Covid-19 più elevato, nonché il 7,4% della popolazione. Si procederà in ordine sparso, secondo il Titolo V della Costituzione che consente a ogni regione di andare per sé su molti temi, come la sanità, senza tuttavia che questo garantisca uniformità di tempi e prestazioni. D’altronde neanche il piano vaccinale del ministero prevede alcun coordinamento effettivo fra le regioni. Il risultato è che gli anziani laziali inizieranno a ricevere le prime dosi dall’8 febbraio, così come in Puglia, forse in Campania o in provincia di Trento, a Bolzano hanno iniziato prima (anche per la bassa adesione degli operatori sanitari, sotto il 60% del totale) e quelli lombardi non prima di fine febbraio. In certi casi, invece, il buio.

ricpuglisi : Domenico Arcuri deve rendere conto su come ha speso e come spende i soldi degli italiani per l'emergenza #Covid19.… - Agenzia_Ansa : #Milano Darsena affollata ieri come nell'era pre Covid VIDEO #ANSA - you_trend : ?? #Coronavirus: ogg l'indice di gravità elaborato da YouTrend resta stabile a 61, come ieri Nota metodologica co… - Giulicat1512 : RT @Fabio_DeBunker: La politica italiana è morta: ristori sospesi fino a data da definire, vittime per Covid che non accennano a calare. A… - FilippoGiov : RT @Quint_91: Draghi entro due settimane dice che da ora in poi i test si faranno solo con il sierologico e semplicemente non ci saranno pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid come

QUOTIDIANO.NET

Situato geograficamente tra due potenze regionaliCina e India, il Myanmar è un Paese chiave ... La pandemia di- 19 ha rallentato ulteriormente le iniziative cinesi in Myanmar: il governo di ...Ciò detto,definire cosa è l'economia? Leggiamo una nota di Banca d'Italia. Informa che, nel ... MaledettoAlmost all people previously infected with COVID-19 have high levels of antibodies for at least six months that are likely to protect them from reinfection with the disease, results of a major UK ...U.S. meat and poultry processor Tyson Foods Inc was sued on Tuesday for allegedly defrauding shareholders with misleading disclosures about its ability to combat the spread of the coronavirus in its ...