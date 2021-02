Covid Campania, 1.539 nuovi positivi e 17 decessi: il bollettino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.539 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 1.274 asintomatici e 81 sintomatici, su 19.429 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 17 decessi, 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.264 guariti. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.539 (di cui 184 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.274 Sintomatici: 81 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 19.429 (di cui 4.442 antigenici) Totale positivi: 225.637 (di cui 1.627 antigenici) Totale tamponi: 2.471.140 (di cui ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.539 ial-19 in, di cui 1.274 asintomatici e 81 sintomatici, su 19.429 test analizzati nelle ultime 24 ore. Ilodierno dell’Unità di Crisi regionale registra 17, 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.264 guariti. Questo ildi oggi:del giorno: 1.539 (di cui 184 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.274 Sintomatici: 81 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 19.429 (di cui 4.442 antigenici) Totale: 225.637 (di cui 1.627 antigenici) Totale tamponi: 2.471.140 (di cui ...

