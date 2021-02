Covid, accordo Gsk-CureVac per nuovi vaccini contro varianti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - La britannica GlaxoSmithKline e la tedesca CureVac al lavoro insieme per sviluppare vaccini mRna di prossima generazione contro Covid-19, con l'obiettivo di garantire protezione dalle nuove varianti del virus. Lo hanno annunciato le due aziende illustrando la nuova collaborazione da 150 milioni di euro. Gsk sosterrà anche la produzione fino a 100 milioni di dosi del candidato vaccino Covid-19 di prima generazione di CureVac CvnCov nel 2021. Attraverso questo nuovo accordo di co-sviluppo esclusivo, le due aziende contribuiranno dunque alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di una serie di nuovi candidati per il vaccino basato sull'Rna messaggero, inclusi approcci multi-valenti e monovalenti. Il programma di sviluppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - La britannica GlaxoSmithKline e la tedescaal lavoro insieme per svilupparemRna di prossima generazione-19, con l'obiettivo di garantire protezione dalle nuovedel virus. Lo hanno annunciato le due aziende illustrando la nuova collaborazione da 150 milioni di euro. Gsk sosterrà anche la produzione fino a 100 milioni di dosi del candidato vaccino-19 di prima generazione diCvnCov nel 2021. Attraverso questo nuovodi co-sviluppo esclusivo, le due aziende contribuiranno dunque alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di una serie dicandidati per il vaccino basato sull'Rna messaggero, inclusi approcci multi-valenti e monovalenti. Il programma di sviluppo ...

andrea_cioffi : NO al regalo di De Luca da oltre 3 milioni di € a una clinica privata. Il TAR: l’accordo anti-Covid tra il governa… - TV7Benevento : Covid, accordo Gsk-CureVac per nuovi vaccini contro varianti... - TeoloMassimo : RT @TgLa7: #Covid: Ipotesi intesa, a medici 10 euro vaccino in studio,28 a casa Accordo di massima dovrebbe essere discusso oggi da Regioni - Dome689 : RT @TgLa7: #Covid: Ipotesi intesa, a medici 10 euro vaccino in studio,28 a casa Accordo di massima dovrebbe essere discusso oggi da Regioni - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Covid: Ipotesi intesa, a medici 10 euro vaccino in studio,28 a casa Accordo di massima dovrebbe essere discusso oggi da Regioni -