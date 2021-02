Covid a Wuhan, l’Oms: “Dati mai visti finora. Tra ipotesi anche fuga virus da laboratorio” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Wuhan, 3 feb – Il team dell’Oms, secondo quanto racconta uno degli scienziati in visita a Wuhan, starebbe raccogliendo “Dati che nessuno aveva mai ottenuto sinora”. Oms: “A Wuhan tesi ancora tutte sul tavolo” Peter Daszak, uno degli inviati a Wuhan, racconta a Skynews: “Il corpo di informazioni che stiamo mettendo insieme è di grande valore e ci sta portando nella giusta direzione” sulle origini del coronavirus. Daszak e i suoi colleghi si sono recati all’Istituto di virologia della città cinese dalla quale si sarebbe originata la pandemia di coronavirus. “Le tesi sono ancora tutte sul tavolo, siamo aperti a tutto” spiega Daszak. La collaborazione con Bat Woman Lo scienziato collabora con l’Istituto e con la dottoressa Shi Zhengli, la famosa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021), 3 feb – Il team del, secondo quanto racconta uno degli scienziati in visita a, starebbe raccogliendo “che nessuno aveva mai ottenuto sinora”. Oms: “Atesi ancora tutte sul tavolo” Peter Daszak, uno degli inviati a, racconta a Skynews: “Il corpo di informazioni che stiamo mettendo insieme è di grande valore e ci sta portando nella giusta direzione” sulle origini del corona. Daszak e i suoi colleghi si sono recati all’Istituto di virologia della città cinese dalla quale si sarebbe originata la pandemia di corona. “Le tesi sono ancora tutte sul tavolo, siamo aperti a tutto” spiega Daszak. La collaborazione con Bat Woman Lo scienziato collabora con l’Istituto e con la dottoressa Shi Zhengli, la famosa ...

