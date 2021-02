Covid: a Varese isolato primo caso di variante sudafricana in Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Varese, 3 febbraio 2021 - isolato a Varese il primo caso in Italia di variante sudafricana di Sars - CoV - 2. Il caso è ora in corso di valutazione presso l'ospedale di Varese dell'Asst Sette Laghi. ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021), 3 febbraio 2021 -ilindidi Sars - CoV - 2. Ilè ora in corso di valutazione presso l'ospedale didell'Asst Sette Laghi. ...

Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - fanpage : Isolato il primo caso di #variantesudafricana in Italia - SkyTG24 : Covid, a Varese in corso di valutazione il primo caso di variante sudafricana in Italia - occhio_notizie : Variante sudafricana in Italia, isolato primo caso a Varese - radiolombardia : Covid, a Varese primo caso di variante sudafricana - -