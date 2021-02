Covid-19, resta chiusa la scuola a San Marco dei Cavoti: si attende l’esito dei tamponi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti (Bn) – resta chiusa, in via precauzionale, la scuola dell’Infanzia ‘Francisi’ di San Marco dei Cavoti anche nella giornata di domani. La misura si è resa necessaria – come si legge nella nota del sindaco Roberto Cocca – non essendo ancora pervenuti gli esiti di tutti i tamponi effettuati in uno screening di massa sulla popolazione scolastica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSandei(Bn) –, in via precauzionale, ladell’Infanzia ‘Francisi’ di Sandeianche nella giornata di domani. La misura si è resa necessaria – come si legge nella nota del sindaco Roberto Cocca – non essendo ancora pervenuti gli esiti di tutti ieffettuati in uno screening di massa sulla popolazione scolastica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend resta stabile a 61, come ieri Nota metodologica com… - Dome689 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend resta stabile a 61, come ieri Nota metodologica completa: ht… - alinatede : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend resta stabile a 61, come ieri Nota metodologica completa: ht… - LeottaVi : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend resta stabile a 61, come ieri Nota metodologica completa: ht… - filotesa : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend resta stabile a 61, come ieri Nota metodologica completa: ht… -