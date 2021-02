Covid-19, in Italia 9.660 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 244.429 tamponi analizzati in tutta Italia (contando anche i test antigenici rapidi) e altri 499 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende al 3,95% (era 5,56). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 244.429 tamponi analizzati in tutta(contando anche i test antigenici rapidi) e altri 499 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende al 3,95% (era 5,56). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

