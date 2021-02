(Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - Deciso aumento deidiin Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 a fronte dei 9.660 della precedente rilevazione. In ascesa anche il numero dei tamponi (oggi 279.307, ieri 244.429), per unpositivi/test cheal 4,7% (ieri 3,9%). Le vittime sono 476 (ieri erano state 499), per un totale di 89.820. Cinque regioni tornano sopra i mille: Lombardia (1.738), Campania (1.539), Lazio (1.164), Emilia Romagna (1.047) e Puglia (1.044). Ad oggi gli attualmente positivi sono 434.722, meno 3.043 rispetto a ieri, i dimessi/guariti 2.059.248, con un incremento di 15.749. Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 20.071, meno 246 ...

Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid: oggi 13.189 nuovi casi con 279mila tamponi. 477 i decessi - Agenzia_Ansa : #Covid Tutti i nuovi dati resi pubblici oggi Sono stati 279.307 i nuovi test (tamponi molecolari e antigenici) ef… - Agenzia_Italia : Covid: 13.189 nuovi casi, il tasso di positività risale al 4,7% - sulsitodisimone : Covid: 13.189 nuovi casi, il tasso di positività risale al 4,7% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 189

: 13.nuovi casi, il tasso di positività risale al 4,7%Sono, invece, 13.i nuovi casi registrati in Italia, 476 le vittime. Intanto ilsi è porta via la persona più anziana di Saracena. Aveva 103 anni, B. D. L., la seconda vittima registrata in ...Zone rosse a livello locale per bloccare l’espansione delle varianti del coronavirus; potenziamento delle ricerche e del sequenziamento. Sono le due indicazioni del Ministero della Salute, ...I tamponi compiuti sono stati 279.307, cinque Regioni tornano sopra i mille nuovi casi, la Lombardia è in testa con 1.738 nuovi positivi ...