Cottarelli | «Inter | la soluzione è l’azionariato popolare | come il Bayern Monaco»

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’del futuro deve assomigliare al. Lo spiega Carlo, capo di una cordata di tifosi nerazzurri che punta ad entrare in società Carlo, capo di una cordata diisti riuniti nell’associazionespac, ha rilasciato un’vista a Repubblica in cui ha raccontatospera di trasformare l’se mai dovesse entrare in società. AZIONARIATO – «Il nostro sogno è portare il modello deldiffuso, che tanto bene ha fatto al. Portare nel capitale dell’molte decine di migliaia di soci appassionati, un azionariato diffuso eappunto accade in Germania, dove una ...

Commenta per primo Intervistato da Repubblica Carlo, il presidente di Interspac, associazione di investitori tutti interisti, sta pensando ...Se ne abbiamo parlato con la proprietà dell'?...Giovanni Floris ha risposto con Matteo Salvini, Roberto Gualtieri e Carlo, mentre Bianca ... '- Milan', finito per due a uno in favore dei nerazzurri, 7,780 milioni e 27,8%, in linea o ...L'Inter del futuro deve assomigliare al Bayern Monaco. Lo spiega Carlo Cottarelli, capo di una cordata di tifosi nerazzurri che punta ad entrare in società ...Cottarelli, su Repubblica una lunga intervista dove parla del futuro societario del club non senza citare i tifosi e l'appartenenza storica ...