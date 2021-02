Cos’è il lavoro supplementare e come viene pagato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In un contratto di lavoro part-time è considerato lavoro supplementare quello svolto oltre l’orario concordato da contratto, entro i limiti delle 40 ore settimanali. Generalmente il contratto prevede una retribuzione maggiorata per le ore di lavoro supplementare, ma non sempre è così e in alcuni casi è possibile che le ore vengano conteggiate come ordinarie. Definizione di lavoro supplementare Con lavoro supplementare ci si riferisce a tutte le prestazioni lavorative di un dipendente con contratto di tipo part-time oltre quello che è l’orario definito all’interno del contratto di lavoro. L’eccedenza rispetto all’orario contrattuale stabilito è considerato “lavoro ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In un contratto dipart-time è consideratoquello svolto oltre l’orario concordato da contratto, entro i limiti delle 40 ore settimanali. Generalmente il contratto prevede una retribuzione maggiorata per le ore di, ma non sempre è così e in alcuni casi è possibile che le ore vengano conteggiateordinarie. Definizione diConci si riferisce a tutte le prestazioni lavorative di un dipendente con contratto di tipo part-time oltre quello che è l’orario definito all’interno del contratto di. L’eccedenza rispetto all’orario contrattuale stabilito è considerato “...

