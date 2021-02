Cos’è e come funziona il Governo del Presidente (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi lavora alla formazione del Governo del Presidente: ma Cos’è esattamente? Quali sono le differenze con il Governo istituzionale? La crisi del gennaio 2021 ha portato alla ribalta la definizione di Governo del Presidente, questo ovviamente dopo la scelta del Capo dello Stato Sergio Mattarella di conferire il mandato a Mario Draghi, che ha accettato con riserva. Cos’è il Governo del Presidente e come funziona Va detto ad onor del vero che in questo caso la definizione è decisamente indicativa. Il Governo del Presidente nasce nel momento in cui il Capo dello Stato incarica come Presidente del Consiglio una figura, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi lavora alla formazione deldel: maesattamente? Quali sono le differenze con ilistituzionale? La crisi del gennaio 2021 ha portato alla ribalta la definizione didel, questo ovviamente dopo la scelta del Capo dello Stato Sergio Mattarella di conferire il mandato a Mario Draghi, che ha accettato con riserva.ildelVa detto ad onor del vero che in questo caso la definizione è decisamente indicativa. Ildelnasce nel momento in cui il Capo dello Stato incaricadel Consiglio una figura, ...

