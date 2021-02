Cosa rischia l'Italia quando finirà il blocco dei licenziamenti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A primavera scade la misura che, insieme alla cassa integrazione, ha in parte arginato la crisi da Covid-19 per alcune categorie. E il malcontento potrebbe portare a scontri strumentalizzati dall'estrema destra. Che già si sta preparando Fiore e Pappalardo di nuovo insieme: alleanza fascio-arancione per sfruttare la crisi del covid " Neonazisti, franchisti e ultradestra: la rete fascista che cavalca le proteste in tutta Europa " Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A primavera scade la misura che, insieme alla cassa integrazione, ha in parte arginato la crisi da Covid-19 per alcune categorie. E il malcontento potrebbe portare a scontri strumentalizzati dall'estrema destra. Che già si sta preparando Fiore e Pappalardo di nuovo insieme: alleanza fascio-arancione per sfruttare la crisi del covid " Neonazisti, franchisti e ultradestra: la rete fascista che cavalca le proteste in tutta Europa "

asuddipaperino : RT @catlatorre: Oggi a Mosca dovrebbe esserci la sentenza su Navalny: rischia tre anni di carcere. E per cosa? Per l'opposizione al regime… - Frances79355467 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Andiamo a votare chi??? Siete tutti incapaci!!! A voi poltronari del cazzo cosa ve… - rizzello700 : #MarioDraghi dico solo una cosa, attenzione a ciò che si chiede.... Si rischia di ottenerlo. - fo1984 : Comunque Draghi deve avere la maggioranza, cosa che mi pare tutt’altro che scontata. Renzi rischia di portarci veramente al caos. - iMoliere : @claudio301065 @SenatoreMonti Vediamo come si evolve la cosa ma al momento, più che di Monti, rischia la fine di Cottarelli. -