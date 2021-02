Corriere soccorre bimbo abbandonato dal ladro d’auto | il video dell’impresa

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) A Houston, in Texas, undi Amazon ha salvato la vita a undi soli 5 mesi,sul ciglio della strada dalche aveva rubato l’auto in cui si trovava.abbandona il bebè a bordo Si chiama Juan Carlos Flores ilche la mattina del 25 gennaio, scorgendo un seggiolinocon a bordo un bambino di soli 5 mesi, ha prestato immediato soccorso al piccolo. Juan, che in quel momento stava effettuando delle consegne in zona, ha raccontato alle emittenti televisive statunitensi il suo sconcerto: “Quando ho visto il bambino avrei voluto piangere. Non è possibile che un bambino vengasul ciglio della strada tutto solo“.Dallecamere di sorveglianza la ...

Ultime Notizie dalla rete : Corriere soccorre

Corriere della Sera

1 - IL PD SPERA NEL SOCCORSO DEGLI AZZURRI MA LA SITUAZIONE 'È MOLTO DIFFICILE' Maria Teresa Meli per il 'della Sera' BERLUSCONI FINGE DI NON VEDERE CONTE E NON LO SALUTA C'è preoccupazione, al Nazareno. I centristi tantoAlla vigilia di Capodanno, un agente di polizia in servizio alla questura di Bologna e libero dal servizio, stava passeggiando lungo via Tanari quando ha notato una signora anziana che indossava una ...A Houston, in Texas, un corriere di Amazon ha salvato la vita a un bimbo di soli 5 mesi, abbandonato sul ciglio della strada dal ladro che aveva rubato l’auto in cui si trovava.La sentenza è attesa per oggi al massimo domani se il giudice dovesse prendersi qualche ora in più. Sì perchè il difensore serbo, espulso dopo il faccia a faccia con Belotti rischia di saltare due par ...