Coronavirus, verso l'approvazione degli anticorpi monoclonali in Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Nella lotta al Coronavirus, oltre allo strumento preventivo fornito dai vaccini, non si arresta la ricerca di nuove terapie contro Covid. Fra le più promettenti, per i casi non gravi, al vaglio degli scienziati, quella degli anticorpi monoclonali. Il 1° febbraio l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha fatto sapere attraverso una comunicazione ufficiale di aver iniziato la valutazione (la rolling review) sugli anticorpi Regn-Cov2 prodotti dalla farmaceutica Regeneron. E, notizia per noi ancora più rilevante, anche l'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) potrebbe esprimersi a breve, anche oggi stesso 3 febbraio 2021, sulla possibilità di somministrare e sulle modalità d'uso degli

