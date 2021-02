Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 febbraio 2021: 886 nuovi casi, tasso di positività al 3,6% (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 886 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 24.130 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 3 febbraio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono a 41.122 (-491). In terapia intensiva i pazienti sono 193 (-9), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.317 (-10). Si registrano purtroppo 34 vittime. Il tasso di positività adesso è al 3,6 %.I casi città per città.Palermo 345, Catania 186, Messina 123, Trapani 70, Siracusa 33 Ragusa 13, Caltanissetta 63, Agrigento 40, Enna 13. Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 886 icontagi registrati insu 24.130 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 3. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono a 41.122 (-491). In terapia intensiva i pazienti sono 193 (-9), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.317 (-10). Si registrano purtroppo 34 vittime. Ildiadesso è al 3,6 %.Icittà per città.Palermo 345, Catania 186, Messina 123, Trapani 70, Siracusa 33 Ragusa 13, Caltanissetta 63, Agrigento 40, Enna 13.

Regione_Sicilia : ?? #CoronavirusSicilia (2 febbraio 2021) - - Regione_Sicilia : #Coronavirus, ecco i risultati dello screening condotto sulla popolazione scolastica siciliana dal 14 al 31 gennaio… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 477 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 89.820: Sale a 2.246.514 morti nel Mondo… - RisolutoOnline : Calano i contagiati e calano anche i ricoverati oggi in Sicilia - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 886 nuovi contagiati, calano i ricoveri. 1.343 guariti, 34 morti [di Gioacchino Amato] [agg… -