Coronavirus, San Martino Valle Caudina piange una nuova vittima (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – Il comune di San Martino Valle Caudina piange una nuova vittima dovuta al Covid-19. “Apprendiamo in questo momento che, purtroppo, un altro nostro concittadino ci ha lasciato, Rodolfo Clemente – scrive il sindaco Pasquale Pisano – In una piccola comunità come la nostra tutti si conoscono, ci sono legami di stima, di sangue, di affetto, di amicizia che ci legano, tutti. Rodolfo era un uomo d’altri tempi, un galantuomo, sempre compito, sempre elegante, sobrio, rispettoso. Commerciante di legname conosciuto in tutta la Valle dai tempi in cui per concludere un accordo era sufficiente una stretta di mano. Sempre pronto ad aiutare gli altri e senza farlo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – Il comune di Sanunadovuta al Covid-19. “Apprendiamo in questo momento che, purtroppo, un altro nostro concittadino ci ha lasciato, Rodolfo Clemente – scrive il sindaco Pasquale Pisano – In una piccola comunità come la nostra tutti si conoscono, ci sono legami di stima, di sangue, di affetto, di amicizia che ci legano, tutti. Rodolfo era un uomo d’altri tempi, un galantuomo, sempre compito, sempre elegante, sobrio, rispettoso. Commerciante di legname conosciuto in tutta ladai tempi in cui per concludere un accordo era sufficiente una stretta di mano. Sempre pronto ad aiutare gli altri e senza farlo ...

comunessb : EMERGENZA CORONAVIRUS - CONTAGI AZZERATI NEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO AL 02/02/2021 - San_Camillo : RT @vaticannews_it: #2febbraio Padri @San_Camillo Al via la missione in #Pakistan #Francia @Eglisecatho impegno nella lotta all’antisemism… - ALFO02606536 : RT @Marco82079733: È più facile per un drago passare attraverso la cruna di un ago sopra ad un monte piuttosto che un governo ami il suo po… - Marco82079733 : È più facile per un drago passare attraverso la cruna di un ago sopra ad un monte piuttosto che un governo ami il s… - Marco82079733 : Occhio che fra un po' succede anche in Italia Anzi è già successo Enzo Tortora Berlusconi ...... @TeresaBellanova… -