Coronavirus Piemonte | oggi 819 contagi | i dati

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 819 i nuovidiinsecondo il bollettino di, 3 febbraio. Si registrano altri 25 morti. I nuovi casi sono pari al 4,4% dei 18.699 tamponi eseguiti, di cui 11.574 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 229.223, di cui 20.484 Alessandria, 11.913 Asti, 7.900 Biella, 31.502 Cuneo, 17.983 Novara, 119.701 Torino, 8528 Vercelli, 8235 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1162 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 1815 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 147 (-5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.092 (-46 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.796. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.547.730 ...