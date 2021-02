Coronavirus: Papa Francesco ha ricevuto la seconda dose di vaccino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Papa Francesco ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid. Lo si apprende da fonti vaticane. La prima dose del vaccino era stata somministrata lo scorso 13 gennaio sia al Pontefice che al Papa... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 febbraio 2021)haladelanti-Covid. Lo si apprende da fonti vaticane. La primadelera stata somministrata lo scorso 13 gennaio sia al Pontefice che al...

La prima dose del vaccino era stata somministrata lo scorso 13 gennaio sia al Pontefice che al Papa emerito, Benedetto XVI. Dalle indicazioni della casa farmaceutica Pfizer, la seconda dose il ...

Confartigianato Imprese Enna accende la lampada di San Giuseppe Artigiano: una fiamma di speranza

Un evento atto ad onorare il Santo Patrono della Chiesa Cattolica a cui quest'anno Papa Franceso ha ...segno di speranza per tutta la comunità che vive momenti di angoscia a causa del coronavirus. ...

Coronavirus: Papa Francesco ha ricevuto la seconda dose di vaccino Gazzetta del Sud Carnevale 2021, a Napoli i bimbi “mascherati” da rider

Bambini mascherati da rider a Carnevale 2021 a Napoli. Tra i costumi del martedì grasso, che quest’anno cade il 16 febbraio, c’è anche quello ...

Il Papa alla prima Giornata della Fratellanza con il Grande Imam di Al-Azhr

Oggi, 4 febbraio, si celebra in tutto il mondo la giornata istituita dall’Onu lo scorso dicembre e ispirata da Papa Francesco che nel 2019 aveva firmato ad Abu-Dhabi uno storico documento per la pace ...

