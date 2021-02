Coronavirus, oggi nel Lazio 1.164 nuovi casi, aumentano i ricoveri. D’Amato: ‘Mantenere alta l’attenzione’ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Su oltre 11.000 tamponi e quasi 16.000 antigenici (per un totale di oltre 27.000 test) nelle ultime 24 nel Lazio si sono registrati 1.164 nuovi casi positivi (+322 rispetto alla giornata di ieri). Sono 49 i pazienti deceduti e 2.119 quelli guariti. “aumentano i casi e i ricoveri, mentre calano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 500. Bisogna mantenere alta l’attenzione” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: Roma. Guariti 2 pazienti positivi allo Spallanzani con gli anticorpi monoclonali Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Su oltre 11.000 tamponi e quasi 16.000 antigenici (per un totale di oltre 27.000 test) nelle ultime 24 nelsi sono registrati 1.164positivi (+322 rispetto alla giornata di ieri). Sono 49 i pazienti deceduti e 2.119 quelli guariti. “e i, mentre calano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Ia Roma città sono a quota 500. Bisogna mantenerel’attenzione” – commenta l’assessore. Leggi anche: Roma. Guariti 2 pazienti positivi allo Spallanzani con gli anticorpi monoclonalinel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono ...

