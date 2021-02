Coronavirus, oggi gli ispettori dell’Oms nel laboratorio di Wuhan al centro delle teorie del complotto. Tegola su Tokyo 2020: i volontari medici cominciano a ritirarsi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cina EPA/ROMAN PILIPEY Il laboratorio di virologia di Wuhan avvolto dalla nebbiaGli ispettori dell’Oms visitano il laboratorio di Wuhan Parte oggi l’ispezione del team di esperti dell’Oms al laboratorio di virologia di Wuhan, al centro di numerose teorie del complotto secondo cui da qui sarebbe partito il primo focolaio di Coronavirus alla fine del 2019. «Non vedo l’ora che inizi questa giornata produttiva – ha commentato Peter Daszak, uno degli ispettori dell’Oms in Cina – incontreremo le figure chiave del laboratorio e faremo tutte le domande che andranno fatte». Compito degli scienziati sarà ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cina EPA/ROMAN PILIPEY Ildi virologia diavvolto dalla nebbiaGlivisitano ildiPartel’ispezione del team di espertialdi virologia di, aldi numerosedelsecondo cui da qui sarebbe partito il primo focolaio dialla fine del 2019. «Non vedo l’ora che inizi questa giornata produttiva – ha commentato Peter Daszak, uno degliin Cina – incontreremo le figure chiave dele faremo tutte le domande che andranno fatte». Compito degli scienziati sarà ...

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 2.083.364 Di cui prime dosi: 1.350.601 Di cu… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - RegioneER : #Coronavirus, via alla #vaccino a domicilio degli oltre 62mila #over80 assistiti nella propria abitazione e dei lor… - SkyTG24 : Covid nel Lazio, un over 80 su 4 ha prenotato vaccino. DIRETTA - MedicalScitech : RT @SkyTG24: Covid Campania, 21 nuovi studenti positivi nelle scuole di Napoli. DIRETTA -