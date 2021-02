Coronavirus: Lombardia sospende per un anno pagamento rate finanziamenti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Via libera della giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore Davide Caparini (Bilancio e Finanza), a una delibera che prevede la sospensione per un anno del pagamento delle rate dei finanziamenti o lo spostamento della scadenza. L'atto è stato approvato con il concerto degli assessori Guido Guidesi (Sviluppo economico), Fabrizio Sala (Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione), Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione) e Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura). Con l'adesione all'addendum riguardante l'Accordo per il credito 2019 sottoscritto nel dicembre 2020 dall'Associazione Bancaria Italiana e le principali organizzazioni di categoria viene prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di adesione alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Via libera della giunta regionale della, su proposta dell'assessore Davide Caparini (Bilancio e Finanza), a una delibera che prevede la sospensione per undeldelledeio lo spostamento della scadenza. L'atto è stato approvato con il concerto degli assessori Guido Guidesi (Sviluppo economico), Fabrizio Sala (Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione), Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione) e Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura). Con l'adesione all'addendum riguardante l'Accordo per il credito 2019 sottoscritto nel dicembre 2020 dall'Associazione Bancaria Italiana e le principali organizzazioni di categoria viene prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di adesione alle ...

