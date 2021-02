Coronavirus Italia, il bollettino del 3 febbraio 2021: 13.189 nuovi casi, 476 i decessi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 13.189 i nuovi casi di Coronavirus, e 476 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 13.189 (ieri 9.660) casi testati: 92.902 (ieri 75.200) Tamponi (diagnostici e di controllo):



(ieri 244.429) molecolari: 157.931 di cui 11.914 positivi pari al 7.5% (ieri 6.6%) rapidi: 121.376 di cui 1.268 positivi pari al 1.04% (ieri 1.14%) Attualmente positivi: 434.722 (ieri 437.765) Ricoverati: 20.071, -246 (ieri +57) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.145, -69, 133 nuovi (ieri -38, 158 nuovi) Totale casi positivi: ...

