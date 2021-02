Coronavirus, in Veneto 57 decessi in 24 ore. Zaia: «Tra due giorni il piano per le scuole, sarà innovativo» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Diminuisce in Veneto il numero di vittime per Covid-19, nelle ultime 24 ore sono state 57 a fronte dei 76 decessi registrati ieri. Il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia sale a 9.103. I nuovi contagi aumentano di poche unità: oggi +629 (ieri +621) con l’1,61% di incidenza dei positivi sui tamponi fatti. A proposito dei tamponi, arrivano a quota 3 milioni 779 mila i test molecolari eseguiti in totale e a 2 milioni 668 mila i test rapidi. Sui ricoveri le cose non sembrano migliorare: 2.069 i ricoveri totali (il 31 marzo, nella punta massima, erano 2.068), di cui 211 in terapia intensiva e 1.858 in area non critica. Parlando dei dati degli ultimi giorni, il presidente di Regione Luca Zaia ha commentato: «Abbiamo iniziato le restrizioni il 24 dicembre, con 10 giorni di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Diminuisce inil numero di vittime per Covid-19, nelle ultime 24 ore sono state 57 a fronte dei 76registrati ieri. Il numero complessivo deida inizio pandemia sale a 9.103. I nuovi contagi aumentano di poche unità: oggi +629 (ieri +621) con l’1,61% di incidenza dei positivi sui tamponi fatti. A proposito dei tamponi, arrivano a quota 3 milioni 779 mila i test molecolari eseguiti in totale e a 2 milioni 668 mila i test rapidi. Sui ricoveri le cose non sembrano migliorare: 2.069 i ricoveri totali (il 31 marzo, nella punta massima, erano 2.068), di cui 211 in terapia intensiva e 1.858 in area non critica. Parlando dei dati degli ultimi, il presidente di Regione Lucaha commentato: «Abbiamo iniziato le restrizioni il 24 dicembre, con 10di ...

