Coronavirus | in Lombardia diminuiscono i decessi | 46 ieri 63 Stabili i nuovi ricoveri in terapia intensiva

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il bollettino del 3 febbraio Torna a diminuire il numero dilegati alin. Sono 46 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 63 registrati invecee i 52 del giorno precedente. Ci sono in questo momento 359 persone ricoverate in( -2 rispetto aquando erano 361), con 20ingressi nelle ultime 24 ore (erano stati 21, due giorni fa 26, tre giorni fa 7). I lombardi e le lombarde allo stato attuate ricoverati invece nei reparti ordinari di tutta la regione sono dieci in più di: 3.554. A trovarsi in isolamento domiciliare perché positivi a Covid-19 sono in 43.432 (-778 rispetto a 24 ore fa), mentre gli attualmente positivi in tutta la regione sono 47.345, ...

Il bollettino del 3 febbraio della Regione - Al 4,4% l'indice di positività Sono 1.738 i nuovi contagi diinsecondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano altri 46 morti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 38.651. L'indice del rapporto tra positivi e tamponi ...... come invece fanno ministero della Salute e Regione. UN FATTO di non poco conto sul quale ... un po' come è successo lo scorso febbraio, quando si iniziò a parlare delandandolo a ...ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita in Italia i casi di coronavirus. Sono 13.189 i nuovi positivi, in aumento rispetto ai 9.660 registrati ieri a fronte però di un deciso incremento dei tamponi proc ...Il direttore di microbiologia all’università di Padova: "È retrospettivo perché risale ad almeno 7 giorni prima. In questo modo i casi si fanno risalire ad un tracciamento che peraltro non funziona pi ...