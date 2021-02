Coronavirus in Italia, oltre 13mila contagi. Ancora tante vittime (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 13.189 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9.660) a fronte di 279.307 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari, con un tasso di positività che sale al 4,7%. Ancora alto il numero dei morti 477 (ieri erano stati 499), per un totale di 89.820 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero della Salute col bollettino di oggi, mercoledì 3 febbraio. Le Regioni con il maggior numero di positivi ai test per il Coronavirus nelle ultime 24, secondo il Ministero della Salute, sono: Lombardia 1.738, Campania 1.539, Lazio 1.164, Emilia Romagna 1.047, Puglia 1.044. Intanto, via libera dall’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), secondo quanto apprende Ansa, a due anticorpi monoclonali per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 13.189 i nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9.660) a fronte di 279.307 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari, con un tasso di positività che sale al 4,7%.alto il numero dei morti 477 (ieri erano stati 499), per un totale di 89.820da inizio epidemia. È quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero della Salute col bollettino di oggi, mercoledì 3 febbraio. Le Regioni con il maggior numero di positivi ai test per ilnelle ultime 24, secondo il Ministero della Salute, sono: Lombardia 1.738, Campania 1.539, Lazio 1.164, Emilia Romagna 1.047, Puglia 1.044. Intanto, via libera dall’Agenziana del farmaco (Aifa), secondo quanto apprende Ansa, a due anticorpi monoclonali per ...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - Corriere : In Italia 13.189 nuovi casi e 476 morti: il bollettino di oggi - Corriere : Anticorpi monoclonali: Aifa dà il via libera al loro utilizzo in Italia - Asgard_Hydra : Coronavirus, verso l'approvazione degli anticorpi monoclonali in Italia - dex90s : @cagg1008 @IleanaNoIlenia @GiuseppeConteIT @DarioAdamo 2. Didattica a distanza 100% per le superiori, specialmente… -