Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 febbraio Sono 13.189 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 476, in calo rispetto al 2 febbraio, quando erano 499. L'aumento dei casi corrisponde anche ad un aumento dei tamponi processati rispetto alle 24 ore precedenti. L'aumento dei nuovi casi quindi segnala una ripresa ma non sarebbe corretto parlare di una nuova ...

