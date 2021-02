Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 febbraio: salgono di nuovo i positivi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, martedì 3 febbraio 2021, registrano 13.189 casi e 477 vittime. Aumentano i positivi ma calano, anche se di poco, i decessi. Tasso di positività al 4,7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 434.722, con un decremento del -3.043. 158 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.748 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. CoronavirusContinua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre scende il totale dei ricoverati che è di 20.071 unità. Le regioni Lombardia, Veneto restano e rimanere le prime tre regioni a registrare i dati più numeri. Il Piemonte passa al ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, martedì 32021, registrano 13.189 casi e 477 vittime. Aumentano ima calano, anche se di poco, i decessi. Tasso dità al 4,7%. Gli aggiornamenti Gli attualiinsono un totale di 434.722, con un decremento del -3.043. 158 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.748 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente.Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre scende il totale dei ricoverati che è di 20.071 unità. Le regioni Lombardia, Veneto restano e rimanere le prime tre regioni a registrare i dati più numeri. Il Piemonte passa al ...

Corriere : In Italia 13.189 nuovi casi e 476 morti: il bollettino di oggi - rtl1025 : ?? Nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 i test positivi al #coronavirus registrati in Italia. Lo rende noto il mini… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.189 nuovi casi con 279.307 tamponi e 476 morti #coronavirus - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 13.189 nuovi casi e 476 decessi - AnaDono_ : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi #coronavirus -