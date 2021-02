Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 febbraio: 13.189 nuovi casi, i morti sono 477 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 9.660. I tamponi effettuati sono 279.307, contro i 244.429 di ieri. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,7%% (ieri 3,95%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 477 i morti, mentre sono 69 le persone in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 3 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle ultime 24 orestati 13.189 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 9.660. I tamponi effettuati279.307, contro i 244.429 di ieri. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,7%% (ieri 3,95%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.477 i, mentre69 le persone in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 3(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Spostamenti regioni, verso proroga dei divieti. Per lo sci riapertura beffa

... i sindaci delle località sciistiche d'Italia e vari esponenti locali del settore, alle 10 del ... oggi si conosce meglio il coronavirus, saranno previste precauzioni per evitare assembramenti e ...

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.145, 69 in meno rispetto a ieri, nel ... Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 135.779 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi ...

Restano sotto quota 20.000 (19.202) i contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito, per effetto del lockdown e delle restrizioni draconiane introdotte in risposta all'aggressiva ' ...

Tornano a salire i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 (oltre 3 mila più di ieri) con 279.307 tamponi. Il tasso di positività risale al 4,8%. I morti sono 477, per ...

