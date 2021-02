scheerenberger : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, il Messico autorizza il vaccino russo Sputnik V #coronavirus - News24_it : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, il Messico autorizza il vaccino russo Sputnik V #coronavirus - NCicuta : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, il Messico autorizza il vaccino russo Sputnik V #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il Messico autorizza il vaccino russo Sputnik V #coronavirus - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Sab 30 Gen Altissimi casi e decessi USA, Brasile, Spagna, UK crisi peggiore Poi: Francia… -

...messicane hanno approvato per l'uso di emergenza il vaccino russo Sputnik V contro il. ... delle quali 400mila arriveranno inquesto mese e saranno utilizzate per vaccinare le fasce ...Sono 9.660 i contagi daregistrati ieri nel bollettino della Protezione Civile ... Una task force per riunire le famiglie di immigrati al confine con: è uno degli obiettivi dei tre ...Dall'inizio della pandemia in America Latina e nei Caraibi sono morte oltre 600.000 persone. E' quanto risulta da un conteggio dell'agenzia Afp basato su fonti ufficiali. La regione, che comprende 34 ...Le autorità sanitarie messicane hanno approvato per l'uso di emergenza il vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus. Ad annunciarlo è stato il vice ministro della salute, Hugo Lopez-Gatell, spiega ...