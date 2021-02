Coronavirus, il fallimento geopolitico dell’Ue nei Balcani occidentali e la strategia della Serbia: vaccini da Cina e Russia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mentre l’Unione europea è persa in una spirale di polemiche a causa di una gestione dell’acquisto dei vaccini anti Coronavirus che procede a rilento tra sospetti, accuse reciproche con le case farmaceutiche, scaricabarile tra istituzioni e decisioni poco trasparenti, all’interno del continente c’è un Paese non del tutto allineato al sistema occidentale che ha raggiunto il più alto tasso di vacCinazioni pro capite dell’Europa continentale: si tratta della Serbia, uno dei principali Paesi dei Balcani, che è arrivata a inoculare 6,7 dosi ogni 100 persone, per un totale di 473.000 persone (su 7 milioni di abitanti) raggiunte dalla prima iniezione. La Serbia ha lo status di Paese candidato all’ingresso nell’Ue, ma a differenza degli altri Paesi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mentre l’Unione europea è persa in una spirale di polemiche a causa di una gestione dell’acquisto deiantiche procede a rilento tra sospetti, accuse reciproche con le case farmaceutiche, scaricabarile tra istituzioni e decisioni poco trasparenti, all’interno del continente c’è un Paese non del tutto allineato al sistema occidentale che ha raggiunto il più alto tasso di vaczioni pro capite dell’Europa continentale: si tratta, uno dei principali Paesi dei, che è arrivata a inoculare 6,7 dosi ogni 100 persone, per un totale di 473.000 persone (su 7 milioni di abitanti) raggiunte dalla prima iniezione. Laha lo status di Paese candidato all’ingresso nell’Ue, ma a differenza degli altri Paesi ...

Piero42395724 : RT @ConversioneOrg: “Nessuno perderà il lavoro per il coronavirus”, dicevano a marzo. Il fallimento clamoroso di questo governo. https://t… - rafirexit : RT @ConversioneOrg: “Nessuno perderà il lavoro per il coronavirus”, dicevano a marzo. Il fallimento clamoroso di questo governo. https://t… - ConversioneOrg : “Nessuno perderà il lavoro per il coronavirus”, dicevano a marzo. Il fallimento clamoroso di questo governo. - AcsNewsUmbria : COVID: “SANITÀ AL COLLASSO E CONTAGI IN AUMENTO, SILENZIO PREOCCUPANTE DELLA GIUNTA DI FRONTE AL FALLIMENTO DEGLI O… - AndreaAsilo : RT @Frankhell76: @Adnkronos In tempi passati I cialtroni, una volta certificato il fallimento, avevano la dignità di dimettersi. Non è solo… -