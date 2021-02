Coronavirus, il bollettino di oggi 3 febbraio: 13.189 nuovi casi e 476 morti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri c'erano stati 9.660 nuovi contagi su 244.429 tamponi. I morti nelle 24 ore precedenti sono stati 499 Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri c'erano stati 9.660contagi su 244.429 tamponi. Inelle 24 ore precedenti sono stati 499

Corriere : In Italia 13.189 nuovi casi e 476 morti: il bollettino di oggi - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 3 febbraio: 13.189 nuovi casi e 476 morti - SkyTG24 : Covid Lombardia, Bertolaso: 'Per vaccinazioni anche hangar Linate'. DIRETTA - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 3 febbraio - AnnaMCris : RT @Corriere: In Italia 13.189 nuovi casi e 476 morti: il bollettino di oggi -