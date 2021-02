Coronavirus, il bollettino di oggi: 13.189 nuovi casi e 476 morti. Il tasso di positività risale al 4,7 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Deciso aumento dei contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 13.189 (ieri 9.660) a fronte di 279.307 (244.429 ieri). Il tasso di positività risale al 4,7% (ieri 3,9%). Le vittime sono 476 (ieri erano state 499), per un totale di 89.820 decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 434.722 (-3.043), 412.506 (-2.728) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 15.748 in più. Tornano a calare i ricoveri: 20.071 (-300) nei reparti ordinari e 2.145 (-69), con 133 nuovi ingressi, nelle terapie intensive. La regione con l’incremento maggiore di nuovi casi è la Lombardia (1.738), seguita da Campania (1.539) e Lazio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Deciso aumento dei contagi daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 13.189 (ieri 9.660) a fronte di 279.307 (244.429 ieri). Ildial 4,7% (ieri 3,9%). Le vittime sono 476 (ieri erano state 499), per un totale di 89.820 decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 434.722 (-3.043), 412.506 (-2.728) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 15.748 in più. Tornano a calare i ricoveri: 20.071 (-300) nei reparti ordinari e 2.145 (-69), con 133ingressi, nelle terapie intensive. La regione con l’incremento maggiore diè la Lombardia (1.738), seguita da Campania (1.539) e Lazio ...

