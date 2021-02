Coronavirus | i contagi in Italia schizzano a 13 189 In Sicilia altri 34 morti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 i test positivi alregistrati in. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri i test positivi erano stati 9.660. Le vittime sono 476 (ieri erano...

Schizzano di nuovo in alto idain Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 i test positivi alregistrati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test positivi erano stati 9.660. Le ...Sono 1.164 idanel Lazio secondo i dati diffusi oggi. Da ieri sono stati registrati altri 49 morti. 'Oggi nel Lazio, su oltre 11mila tamponi (+1.373) e quasi 16mila antigenici per un totale di ...Il report di mercoledì 3 febbraio 2021 fornito dalla Regione. A fronte di più tamponi sono stati rilevati più casi positivi. La percentuale sale leggermente. Scendono le terapie intensive, aumentano i ...Si registrano altri 34 decessi, che portano il numero totale delle vittime a 3.579. La situazione nel resto d'Italia. Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute registra 13.189 nuovi c ...