Coronavirus | esperti Sidp | ' bocca sana protegge da forme gravi | combattere paradontite'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Se le gengive sono molto infiammate, Covid-19 può avere un decorso più grave. In chi soffre di parodontite, un'infiammazione gengivale severa, e viene contagiato da Sars-CoV-2 la probabilità di decesso è 8,8 volte più alta rispetto a chi ha la; più alto anche il pericolo di complicanze, con un rischio 4,5 volte maggiore per la necessità di ventilazione assistita e 3,5 volte più alto di un ricovero in terapia intensiva. Lo dimostra per la prima volta un ampio studio appena pubblicato sul 'Journal of Clinical Periodontology', secondo cui chi ha le gengive infiammate non è più a rischio di contagio ma, una volta contratta l'infezione virale, può avere conseguenze piùper colpa dell'alta carica batterica presente nel cavo orale, che potrebbe favorire sovra-infezioni polmonari, e per ...