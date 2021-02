Coronavirus Covid-19: morto per overdose il primo britannico infetto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Connor Ellis, studente universitario di 26 anni è stato trovato morto per overdose da droghe combinate, l’ottobre scorso dai suoi compagni di corso. Il 26enne è stato il primo cittadino britannico ad aver contratto il Covid-19 nel novembre 2019, durante il suo soggiorno in Cina. Il suo caso lo scorso febbraio ha anche suscitato molto scalpore in patria, ricoprendo le prime pagine dei giornali. Il ragazzo da positivo, ha passato ben 3 settimane e mezzo in quarantena e da come scrive dal suo diario, che ha lasciato nel suo alloggio a Wuhan, sembra che ne sia uscito estremamente scosso, infatti dopo aver passato i primi 10 giorni a descrivere i propri sintomi, scrive di come abbia avuto una falsa speranza all’undicesimo giorno: “Subito dopo aver pensato che stesse andando meglio, sembra ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Connor Ellis, studente universitario di 26 anni è stato trovatoperda droghe combinate, l’ottobre scorso dai suoi compagni di corso. Il 26enne è stato ilcittadinoad aver contratto il-19 nel novembre 2019, durante il suo soggiorno in Cina. Il suo caso lo scorso febbraio ha anche suscitato molto scalpore in patria, ricoprendo le prime pagine dei giornali. Il ragazzo da positivo, ha passato ben 3 settimane e mezzo in quarantena e da come scrive dal suo diario, che ha lasciato nel suo alloggio a Wuhan, sembra che ne sia uscito estremamente scosso, infatti dopo aver passato i primi 10 giorni a descrivere i propri sintomi, scrive di come abbia avuto una falsa speranza all’undicesimo giorno: “Subito dopo aver pensato che stesse andando meglio, sembra ...

