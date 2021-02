**Coronavirus: AstraZeneca, 'puntiamo a nuovi vaccini contro varianti in autunno'** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Londra, 3 feb. (Adnkronos) - AstraZeneca e l'Università di Oxford puntano a produrre i vaccini anti Covid-19 di nuova generazione, che proteggano contro le nuove varianti del virus, a partire già dal prossimo autunno. Lo ha riferito in un briefing alla stampa Sir Mene Pangalos, vice presidente esecutivo per la ricerca biofarmaceutica e lo sviluppo di AstraZeneca, affermando che l'azienda vuole avere i nuovi vaccini pronti "il più rapidamente possibile". "puntiamo molto ad avere qualcosa di pronto per l'autunno", ha aggiunto Pangalos, secondo quanto riporta il Telegraph. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Londra, 3 feb. (Adnkronos) -e l'Università di Oxford puntano a produrre ianti Covid-19 di nuova generazione, che protegganole nuovedel virus, a partire già dal prossimo. Lo ha riferito in un briefing alla stampa Sir Mene Pangalos, vice presidente esecutivo per la ricerca biofarmaceutica e lo sviluppo di, affermando che l'azienda vuole avere ipronti "il più rapidamente possibile". "molto ad avere qualcosa di pronto per l'", ha aggiunto Pangalos, secondo quanto riporta il Telegraph.

