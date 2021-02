Coronavirus, AstraZeneca lavora a un nuovo vaccino contro le varianti: «Sarà pronto in autunno» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AstraZeneca rilancia. Dopo aver passato le ultime ore a rassicurare i Paesi sull’efficacia del suo vaccino anti Covid per tutte le fasce d’età, ora ne annuncia un altro. «L’Università di Oxford insieme al colosso anglo-svedese hanno avviato ricerche per la produzione di una nuova versione del vaccino, tarata in modo più specifico sulle varianti emerse di recente nel mondo». A spiegare la decisione è il responsabile del progetto vaccinale dell’ateneo britannico, Andrew Pollard, insieme a Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo di AstraZeneca. La nuova versione dovrebbe essere pronta per il prossimo autunno e servirebbe dunque ad affilare ulteriormente le armi contro le mutazioni del virus. «Stiamo lavorando duro e il più rapidamente possibile» ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021)rilancia. Dopo aver passato le ultime ore a rassicurare i Paesi sull’efficacia del suoanti Covid per tutte le fasce d’età, ora ne annuncia un altro. «L’Università di Oxford insieme al colosso anglo-svedese hanno avviato ricerche per la produzione di una nuova versione del, tarata in modo più specifico sulleemerse di recente nel mondo». A spiegare la decisione è il responsabile del progetto vaccinale dell’ateneo britannico, Andrew Pollard, insieme a Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo di. La nuova versione dovrebbe essere pronta per il prossimoe servirebbe dunque ad affilare ulteriormente le armile mutazioni del virus. «Stiamondo duro e il più rapidamente possibile» ha ...

