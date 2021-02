Coronavirus, ancora 477 decessi in 24 ore. Calo dei ricoveri e degli ingressi in terapia intensiva (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il bollettino del 3 febbraio Oggi 3 febbraio sono +13.189 i nuovi casi di Coronavirus in Italia contro i +9.660 di ieri. I casi totali, dall’inizio della pandemia, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, sono 2.583.790. I decessi, invece, sono +477 contro i +499 di ieri per un totale di 89.820 vittime. Inizialmente erano stati comunicati +476 morti: poi, grazie a una verifica sui dati comunicati nei giorni passati, è stato eliminato 1 decesso in quanto non attribuibile a Covid-19. Il numero di attualmente positivi, intanto, scende a 434.722 (ieri 437.765, -3.043). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+1.738), Campania (+1.539) e Lazio (+1.164). La situazione negli ospedali italiani Negli ospedali il numero dei ricoverati è di 20.071 (ieri 20.317, -246) mentre in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il bollettino del 3 febbraio Oggi 3 febbraio sono +13.189 i nuovi casi diin Italia contro i +9.660 di ieri. I casi totali, dall’inizio della pandemia, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, sono 2.583.790. I, invece, sono +477 contro i +499 di ieri per un totale di 89.820 vittime. Inizialmente erano stati comunicati +476 morti: poi, grazie a una verifica sui dati comunicati nei giorni passati, è stato eliminato 1 decesso in quanto non attribuibile a Covid-19. Il numero di attualmente positivi, intanto, scende a 434.722 (ieri 437.765, -3.043). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+1.738), Campania (+1.539) e Lazio (+1.164). La situazione negli ospedali italiani Negli ospedali il numero dei ricoverati è di 20.071 (ieri 20.317, -246) mentre in ...

