Coronavirus | 279 307 tamponi | tasso positività al 4 | 7%

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Sono 279.307 ieseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici che hanno fatto rilevare undipari a 4,7%. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Sono 13.189 i nuovi casi diin Italia . Sale così ad almeno 2.583.790 il numero di persone che hanno contratto il ... I tamponi totali sono stati.307 , ovvero 33.878 in più rispetto a ...I tamponi eseguiti ammontano a.307. Vaccini Una tariffa di 10 euro che le Regioni ... Anche a Parma e provincia è iniziata il 2 febbraio la campagna di vaccinazioni contro ilrivolta ...Sono 13.189 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +9.660, qui il bollettino). Sale così ad almeno 2.583.790 il numero di persone che hanno contratto il Covid 19 (compresi guariti e morti) ...GENOVA - Sono 233 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.783 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 2.737 tamponi processati con test antigenico rapido effettuati nelle ultime 24 ...