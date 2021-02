Coronavirus, 13.189 nuovi casi e 477 decessi in 24 ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita in Italia i casi di Coronavirus. Sono 13.189 i nuovi positivi, in aumento rispetto ai 9.660 registrati ieri a fronte però di un deciso incremento dei tamponi processati: 279.307. L’indice di positività sale al 4,9%. I decessi scendono a 477 contro i 499 di ieri.I guariti sono 15.748, mentre gli attuali positivi continuano a scendere: oggi sono 3.043 in meno, attestandosi su un numero complessivo di 434.722. Tornano a calare i ricoveri; 20.071 nei reparti ordinari, 300 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive vi sono 2.145 (-69) pazienti ma con 133 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 412.506 persone. Sull’impatto della pandemia sulle singole regioni, quella che registra il maggior numero di positivi è la Lombardia (1.738), a seguire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita in Italia idi. Sono 13.189 ipositivi, in aumento rispetto ai 9.660 registrati ieri a fronte però di un deciso incremento dei tamponi processati: 279.307. L’indice di positività sale al 4,9%. Iscendono a 477 contro i 499 di ieri.I guariti sono 15.748, mentre gli attuali positivi continuano a scendere: oggi sono 3.043 in meno, attestandosi su un numero complessivo di 434.722. Tornano a calare i ricoveri; 20.071 nei reparti ordinari, 300 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive vi sono 2.145 (-69) pazienti ma con 133ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 412.506 persone. Sull’impatto della pandemia sulle singole regioni, quella che registra il maggior numero di positivi è la Lombardia (1.738), a seguire ...

