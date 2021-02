Coppa Italia oggi | Napoli - Atalanta | formazioni e diretta

juventusfcen : ?????????? ??'???????????? ???? ?????? ?????? ?? ?? Coppa Italia ?? @Inter_en ?? Stadio San Siro ? 20:45 CET ?? #InterJuve - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - MatteoPuzzuoli : RT @Mikazero: Ho avuto l'onore di inaugurare ?????? ?????? ?????????????? insieme a @mazzellaluca @MatteoPuzzuoli ed un grandissimo ospite d'eccezione @… - Mikazero : Ho avuto l'onore di inaugurare ?????? ?????? ?????????????? insieme a @mazzellaluca @MatteoPuzzuoli ed un grandissimo ospite d'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Gigi Buffon rischia un altro deferimento per aver bestemmiato immediatamente dopo il gol di Lautaro Martinez ieri sera nella semifinale di andata di. Il portiere della Juventus, già deferito per avere pronunciato una espressione blasfema durante Parma - Juve dello scorso 19 dicembre, sarebbe di nuovo inciampato in un'altra bestemmia ...Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena Napoli - Atalanta , la gara di andata della seconda semifinale di . Dopo il 2 - 1 della Juventus ieri contro l'Inter, oggi è contro Gasperini: il tecnico ...Si sta completando la 21ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Milano è riuscita a rifilare un secco 3-0 (25-22; 25-23; 25-22) a Trento, che si deve ancora rip ...(ANSA) - CAGLIARI, 03 FEB - Il suo nome era stato accostato al Cagliari anche la scorsa estate. E ora Kwadwo Asamoah, classe 1988, è un giocatore rossoblù: l'esterno sinistro ...