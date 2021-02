Coppa Italia, Napoli-Atalanta streaming: dove vedere la gara in diretta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Archiviato il derby d’Italia tra Inter e Juventus, la seconda finalista di Coppa Italia sarà una tra Napoli e Atalanta, che si sfideranno nel match di andata in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono i detentori del trofeo, conquistato dopo avere battuto la Juventus ai calci di rigore. I bergamaschi invece sono L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Archiviato il derby d’tra Inter e Juventus, la seconda finalista disarà una tra, che si sfideranno nel match di andata in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono i detentori del trofeo, conquistato dopo avere battuto la Juventus ai calci di rigore. I bergamaschi invece sono L'articolo

SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - juventusfcen : ?????????? ??'???????????? ???? ?????? ?????? ?? ?? Coppa Italia ?? @Inter_en ?? Stadio San Siro ? 20:45 CET ?? #InterJuve - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - WestLegionAle : Femminile INTER Womens Coppa Italia 2020-2021 8 Besar #INTER 2 vs 0 #Fiorentina ? : #Bartonová & #Møller… - ValeRossignoli : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio al Tre Fontane. Vince il Verona per 2-1 e ci elimina dalla Coppa Italia Primavera. In gol Coppola al… -