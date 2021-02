Coppa Italia | Napoli-Atalanta | solo 0-0 Agli azzurri servirà l’impresa a Bergamo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) E' finita in parità, zero a zero, la prima sfida traper la conquista della finale di. La qualificazione si deciderà la prossima settimana nella gara di ritorno a, ma è evidente che il pareggio allo stadio Maradona difavorisce la squadra di Gasperini

Le pagelle di Napoli - Atalanta . Poco spettacolo allo stadio 'Maradona' tra Napoli e Atalanta. Finisce 0 - 0 l'andata della semifinale di, una gara tatticamente bloccata. Deciderà il ritorno di mercoledì prossimo a Bergamo. LE PAGELLE DEL NAPOLI OSPINA 6,5 - Attento in uscita su Pessina e Muriel, nonché su un paio di ...TRE CENTRALI DIETRO - Il tecnico calabrese aveva iniziato a preparare questa partita digià domenica pomeriggio, nell'ultimo quarto d'ora contro il Parma. Difesa con tre difensori ...Gennaro Gattuso torna sul suo sfogo, arrivato dopo la partita contro il Parma, ma solo per togliersi un nuovo sassolino dalla scarpa e chiudere definitivamente la vicenda. Così infatti il tecnico part ...Sofferenze e qualche sbandamento, poco calcio e pure talvolta in affanno. Lo 0-0 rinvia tutti i discorsi per la qualificazione alla finale di Coppa Italia tra sette giorni a Bergamo, dove il ...