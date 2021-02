Coppa Italia | Napoli-Atalanta | probabili formazioni e quote dei bookmakers

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto pronto per.Dopo Inter-Juventus, prima semifinale di andata dellache ha visto i bianconeri trionfare a San Siro per 2-1, oggi tocca a Gattuso e Gasperini, che si scontreranno alle 20.45 allo Stadio 'Diego Armando Maradona'. La gara, sarà trasmessa in diretta sulle reti Rai che ha acquisito i diritti della competizione e sarà visibile in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD.Lee i pronostici deiprevedono una gara tutto sommato equa, con un leggerissimo vantaggio in favore deo padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 16,65 e il segno 2 a 1.70. Il segno X, invece, è offerto a 3.30.Il tecnico del, Gennaro Gattuso, ancora al centro delle grandi polemiche per il suo futuro, dovrebbe optare per un 4-3-3 molto ...

Commenta per primo L'Inter non lo mette mai in discussione, ma come riportato da Tuttosport quello di Handanovic è un caso aperto per il club nerazzurro. Quello di ieri sera inè soltanto l'ultimo di una serie di errori che stanno evidenziando una stagione di molto al di sotto delle sue possibilità. Trovare un sostituto sul mercato diventa quindi una priorità ...A Milano, intanto, si giocava a pallone con il palio il primo round di. Un evento certamente di valenza risibile rispetto alla posta sul tavolo per il bene del Paese ma comunque di un ...Vigilie più differenti non potevano esserci per Atalanta e Napoli in vista della semifinale di andata di Coppa Italia, in programma stasera allo stadio Diego Maradona. In casa nerazzurra, Gian Piero G ...SERIE A FEMMINILE - Il match termina 27-3 per le siciliane L'Ekipe Orizzonte Catania passa come un tornado alla piscina del Passetto, la Storm Vela Ancona s'inchina alle campionesse d'Italia cedendo 3 ...