Coppa Italia | Napoli-Atalanta | probabili formazioni e quote dei bookmakers

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto pronto per.Dopo Inter-Juventus, prima semifinale di andata dellache ha visto i bianconeri trionfare a San Siro per 2-1, oggi tocca a Gattuso e Gasperini, che si scontreranno alle 20.45 allo Stadio 'Diego Armando Maradona'. La gara, sarà trasmessa in diretta sulle reti Rai che ha acquisito i diritti della competizione e sarà visibile in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD.Lee i pronostici deiprevedono una gara tutto sommato equa, con un leggerissimo vantaggio in favore deo padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 16,65 e il segno 2 a 1.70. Il segno X, invece, è offerto a 3.30.Il tecnico del, Gennaro Gattuso, ancora al centro delle grandi polemiche per il suo futuro, dovrebbe optare per un 4-3-3 molto ...

Le immagini girate a un'ora dal fischio del via di Inter - Juventus semifinale disono inquietanti anche perch non inedite. Centinaia di tifosi assembrati, zero distanziamento, ...Sponsor Per la rubrica 'Il pallone racconta' l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta il primo round difra nerazzurri e bianconeri e presenta la sfida in programma al 'Maradona'. glb/redLa partita d’andata della prima semifinale di Coppa Italia ha visto di fronte Inter e Juventus, successo esterno della squadra di Andrea Pirlo che si è avvicinata tantissimo alla qualificazione in ...Nel 1997 si trasferisce ai Rangers prima di fare ritorno in Italia la stagione successiva con la maglia della Salernitana. Dal 1999 al 2012 milita nel Milan, con il quale vince una Coppa Italia ...