Coppa Italia, Napoli-Atalanta ore 20.45: le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Napoli e Atalanta in vista della semifinale di Coppa Italia di questa sera.

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Vaffa, occhiatacce e liti: com'è dura sostituire un campione

... "fai ancora il furbo?..." Celebri anche le reazioni rabbiose di Insigne (quasi) ogni volta che è stato sostituito a Napoli SPORTEVAI - 03 - 02 - 2021 09:53 Coppa Italia, Inter - Juventus 1 - 2, le ...

Calvarese spiega il rigore di Inter - Juventus su Cuadrado. Ma la moviola...

Grandi proteste sull'episodio che porta i bianconeri al pareggio (poi finirà 2 - 1 per la squadra di Pirlo che ipoteca la qualificazione alla finale di Coppa Italia): Cuadrado cade dopo un contatto ...

Coppa Italia Inter Sito Ufficiale Pirlo svela: «Cosa abbiamo cambiato rispetto all’ultimo Inter-Juve»

Andrea Pirlo ha parlato a Juventus TV dopo Inter-Juve di Coppa Italia. MATCH – «Siamo entrati bene in campo, nonostante il gol preso abbiamo continuato a giocare e questa è la nota più positiva: ...

Questa Juve ora è una squadra, anche grazie all’Inter

Ieri sera la Juve ha dato un'altra prova di maturità ed è partito tutto proprio dalla precedente sconfitta rimediata con l'Inter ...

