Coppa Italia, Inter-Juventus da record in tv: 8 milioni di italiani hanno seguito la gara

Spettacolo a San Siro e anche davanti alla tv. Grandi ascolti per il match di Coppa Italia tra Inter-Juventus, gara valevole per la semifinale di andata del torneo. Dai dati raccolti, infatti, la partita tra nerazzurri e bianconeri è stata seguita da quasi 8 milioni di persone.

L'1-2 della sfida di Coppa Italia 2020/2021 tra Inter-Juventus ha fatto registrare ben 7.983.000 telespettatori, pari al 28.78% di share. Si tratta dell'evento più seguito della serata di ieri. Le reti di Lautaro Martinez e ...

