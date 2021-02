Coppa Italia | i convocati degli azzurri per il match con l’Atalanta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa sera scenderanno in campo Napoli e Atalanta allo Stadio Maradona per la semifinale di andata della competizione. Sarà una partita dura e spettacolare. Quando si gioca con gli orobici infatti i gol, da una parte e dall’altra, non mancano mai. Questi i: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Napoli arriva con una crisi all'interno della società, l'Atalanta dal 3-0 subito in campionato contro la Lazio. Questa è la partita del riscatto per entrambe le squadre: vietato sbagliare.