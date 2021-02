Coppa Europa, a Folgaria Filippo Della Vite sfiora il primo podio in gigante (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 2021 potrebbe rivelarsi l’anno Della consacrazione per Filippo Della Vite. Dopo aver respirato il clima Della Coppa del Mondo in Alta Badia e ad Adelboden, il 19enne di Ponteranica ha messo in mostra tutto il proprio talento durante la due giorni di Coppa Europa a Folgaria. Dopo aver colto la tredicesima piazza nella prova inaugurale, il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha stupito gli addetti ai lavori presenti lungo la pista “Salizzona” chiudendo il secondo slalom gigante in quarta posizione. In grado di sfruttare l’ingresso nei primi trenta Della specialità, il giovane orobico ha terminato la prima manche al dodicesimo posto, distante pochi centesimi dall’accesso nella top ten. Complice la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 2021 potrebbe rivelarsi l’annoconsacrazione per. Dopo aver respirato il climadel Mondo in Alta Badia e ad Adelboden, il 19enne di Ponteranica ha messo in mostra tutto il proprio talento durante la due giorni di. Dopo aver colto la tredicesima piazza nella prova inaugurale, il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha stupito gli addetti ai lavori presenti lungo la pista “Salizzona” chiudendo il secondo slalomin quarta posizione. In grado di sfruttare l’ingresso nei primi trentaspecialità, il giovane orobico ha terminato la prima manche al dodicesimo posto, distante pochi centesimi dall’accesso nella top ten. Complice la ...

