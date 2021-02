Contro il deposito di scorie radioattive a Carmagnola già raccolte 11mila firme (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Carmagnola Sono circa 11mila le firme raccolte per opporsi all'ipotesi di realizzare in frazione Casanova il deposito nazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività . Il ... Leggi su gazzettadalba (Di mercoledì 3 febbraio 2021)Sono circaleper opporsi all'ipotesi di realizzare in frazione Casanova ilnazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività . Il ...

SIENANEWS : l lavoro della task force di amministratori pubblici e tecnici per presentare la documentazione contro la Carta del… - Myrtus_up : @La7tv Ma questo Medico i pazienti li cura! Perché deve essere deriso, insultato e zittito? Questo è il metodo… - GrossetoNotizie : “No alle scorie radioattive “: i Comuni uniti contro il deposito in Maremma - LKlimex : RT @eugenio_zoffili: ?? VIGNA: “IL POPOLO SI È ESPRESSO: NO ALLE SCORIE NUCLEARI IN SARDEGNA”. Grazie di cuore al collega Deputato Alessan… - TonusAldo : RT @LegaCamera: ?? VIGNA: “IL POPOLO SI È ESPRESSO: NO ALLE SCORIE NUCLEARI IN SARDEGNA”. #Zoffili: Grazie di cuore al collega Deputato Al… -